"Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler" diyen Bakan Nebati: Buna meydan vermeyeceğiz artık - Haberler Ekonomi
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"Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler" diyen Bakan Nebati: Buna meydan vermeyeceğiz artık

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını belirtti. "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuşan Bakan Nebati, dövizdeki hareketliliğin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını söyledi.

Türk lirasını teşvik etmek ve dövizdeki temelsiz yükselişleri önlemek amacıyla devreye alınan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününde iki gün geride kaldı. Vatandaşlar dün de dövizlerini bozdurarak, yeni mevduat hesabına katılmak üzere bankalara akın etti. Dolar, dünkü işlemlerde 12,50 civarında seyrederken; TCMB tarafından yeni hesaba ilişkin ilan edilen kur da 12,3480-12,3702 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Döviz hesaplarından TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde, Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu desteği sağlayacaktır. Bakanlığımız da vadeli getiri tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacaktır. Ekonomi rakam işi, güven işi, istikrar işi, beklenti işi. Döviz kurlarında köpükler gitti. Gerçek fiyatlamalar oluşuyor" diyerek, örtülü faiz artışı iddialarına yönelik mesajını verdi.

Nureddin Nebati, dün AK Parti Meclis grubunda ekonomiye ilişkin yeni politikalarla ilgili bir sunum yaptı. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabı nedeniyle hazinenin yükünün fazla olmayacağını belirterek "Döviz artışından hazineye gelecek yük ile mevduat hesabından kaynaklanan yük kıyaslanamaz bile! Döviz kurunun bir lira artması, hazineye daha fazla yük getiriyor" dedi.

Bakan Nebati, Türkiye'ye dışarıdan gelen her türlü saldırıyı önleyecek güçte olduklarını, dövizde son günlerde yaşanan hareketliliğinin "içerideki hainler ve spekülatörlerden" kaynaklandığını söyledi. Nebati, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını tamamladığını, bu nedenle önümüzdeki süreçte artık ülkenin zenginliğinin milletin cebine yansıyacağını kaydetti.

Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceklerini, ancak "stokum yok" diye beyanname verip, sonradan stokçuluk yaptıklarını tespit ettiklerinden hesap soracaklarını belirten Bakan Nebati, bundan sonra gerçekten üretim yapacaklara kredi imkânı tanıyacaklarını söyledi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Bakan Nebati "Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, gidip dolara yatıranları tespit ettik. Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık" şeklinde konuştu. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını, Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarının altında kredi verileceğini belirten Nebati "Düzeltmemiz gereken bazı ufak konular kaldı. Dikkatli olmamız gereken alanlar var. Bunlara karşı da her türlü senaryomuz hazır" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (5)
Beyö 4'lü:bu ulkenın enbuyuk haini medya dır Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Umit Cetin:günü kurtarma çabaları geleceğe yönelik hiç bir ekonomik adım yok her atılan adım bugünü kurtarıyo 6 aya daha büyük bir ekonomik kriz yaratıyor halk ta bunu ön göremiyor gün kurtuldu diye seviniyor Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
İhsan BAŞERLİ :Bize aptal muamelesi yapmayın sayın hükümet para alıp satanlar bunu yıllardır yapıyor ve sizde buna hep göz yumuyorsunuz neden çünkü sizi zenginler fonluyor da ondan ha bu işin sağı solu yok bütün partiler böyle. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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