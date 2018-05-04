Döven Polise Tecilli, Dayak Yiyen Türke Para Cezası

Mehmet K., 25 Haziran 2017'de otomobilini yanlış park ettiği gerekçesiyle polisle karşı karşıya geldi. Aracını park ettikten sonra oturduğu binanın kapısından içeri girerken polislerin uyarısıyla karşılaşan Mehmet K., daha sonra onlarla tartışmaya başladı. Bu sırada 4 polis memuru Mehmet K.'yı yere yatırdı. Binanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde polis memurlarından biri Mehmet K.'yı yerdeyken tekmeledi. Mahalle sakinlerinden yaklaşık 250 kişi de bu olayın üzerine caddeye çıkıp polisleri protesto etti. Bu sırada da polisle vatandaşlar arasında arbede çıktı. Bunun üzerine olay mahkemelik oldu.

'BEN BİR ŞEY YAPMADIM'

Olayla ilgili iddianamesini hazırlayan Duisburg Savcılığı, Mehmet K.'ya tekme atan polis memuruna tecilli ceza isterken, Mehmet K. hakkında ise polise direnmekten para cezası talep etti. Suçlamaları reddeden Mehmet K. da savcılığın kararını eleştirdi: "Ben bir şey yapmadım. Güvenlik kamerasındaki görüntüler her şeyi açık açık gösteriyor. Mahkemede beni dinlemediler. Nasıl beni suçlu bulurlar. Polis kafama ağır bir tekme attı. Baygın halde hastaneye yetiştirdiler. O günden beri ruh sağlığım bozuldu. Ben polise karşı gelmedim."