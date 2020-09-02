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Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus'tan takım arkadaşı Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix'in yaklaşık 20 gün süren Türkiye tatili sona erdi ve çift İtalya'ya döndü.

02.09.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:28

Juventus forması giyen Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Kapadokya'da başlayıp Bodrum'da devam eden yaklaşık 20 günlük tatilleri sona erdi.

Felix, sosyal medyadan paylaştığı mayolu fotoğrafına "Tatilin son fotoğrafı" mesajını paylaşarak İtalya'ya döndüklerini belirtti. Brezilyalı futbolcu, tatil dönüşü Juventus ile antrenmanlara yeniden başladı.

Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi

8 BİN LİRA HESAP ÖDEYİP 1200 LİRA BAHŞİŞ BIRAKTI

Bodrum'da sevgilisi ve arkadaşlarıyla gittiği restoranda Türk yemeklerinin tadına bakan Costa ile arkadaşları 4 kilo et yedikten sonra 8 bin lira hesap ödedi.

Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi

Yemek sonunda Douglas Costa, garsonlara da 1200 lira bahşiş bırakmayı ihmal etmedi.

Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi
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