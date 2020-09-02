Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus'tan takım arkadaşı Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix'in yaklaşık 20 gün süren Türkiye tatili sona erdi ve çift İtalya'ya döndü.

Juventus forması giyen Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Kapadokya'da başlayıp Bodrum'da devam eden yaklaşık 20 günlük tatilleri sona erdi. Felix, sosyal medyadan paylaştığı mayolu fotoğrafına "Tatilin son fotoğrafı" mesajını paylaşarak İtalya'ya döndüklerini belirtti. Brezilyalı futbolcu, tatil dönüşü Juventus ile antrenmanlara yeniden başladı. 8 BİN LİRA HESAP ÖDEYİP 1200 LİRA BAHŞİŞ BIRAKTI Bodrum'da sevgilisi ve arkadaşlarıyla gittiği restoranda Türk yemeklerinin tadına bakan Costa ile arkadaşları 4 kilo et yedikten sonra 8 bin lira hesap ödedi. Yemek sonunda Douglas Costa, garsonlara da 1200 lira bahşiş bırakmayı ihmal etmedi.