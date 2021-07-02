Döşemealtı'ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Döşemealtı'ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi

Döşemealtı'ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi tedbirleri kapsamında zor günler geçiren kahveci esnafına destek veren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçedeki kahvecilere "Siftah Bizden Bereketi Allah'tan" diyerek, hediye paketi dağıttı.

Pandemi tedbirleri kapsamında zor günler geçiren kahveci esnafına destek veren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçedeki kahvecilere "Siftah Bizden Bereketi Allah'tan" diyerek, hediye paketi dağıttı.

Yasakların kalkmasıyla birlikte kahveler kapılarını açtı. Başkan Genç, "Siftah bizden bereket Allah'dan" diyerek kahveci esnafını ile bir araya geldi. Hazırlanan çay, kahve ve şekerden oluşan hediye kolileri esnafa teslim edildi.

Başkan Genç'in, esnafa çay, şeker, kahve ve maskeden oluşan hediye paketlerini dağıtılmasında, Kahveciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Altun ve Denetim Memuru Aşur Boydak da katıldı. Başkan Genç, belediye olarak esnafa desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Başkan Genç'in esnafın yanında yer almasından mutlu olan kahveciler Genç'e, kahve ikram etti. - ANTALYA

Döşemealtı'ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi
Döşemealtı'ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi
Döşemealtı'ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Kenan Doğulu İbrahim Selim
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Döşemealtı'ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:48:20. #1.16#

title