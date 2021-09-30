Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz" dedi.

İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz" dedi.

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla Avrasya Gösteri Merkezi'nde "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve katılımcılar açılışın ardından stantları gezdi. 160 belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede belediyelerin ve üreticilerin birlikte neler başardıkları ve neler başarabilecekleri ortaya konuldu. Kadın Kooperatiflerinin ürünlerinin satışa çıkarılacağı 'Emekçi Bakkal' başta olmak üzere, ilçenin en büyük zenginliklerinden Hicaz Narı, Nar ekşisi, Nar Suyu, Zeytin, Zeytin Yağı ile zirvede yerini alan Döşemealtı Belediyesi, tarım projeleri ve çalışmalarıyla beğeni aldı.

Döşemealtı Belediyesi'nin standını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, parti yöneticilieri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda protokol üyesi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindekilere, nar suyu ikram edildi.

Zirvede paylaşılacak her fikrin Türkiye'nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlar olduğunu dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,"Döşemealtı, sanayisi kadar kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. Belediye olarak güçlü bir tarım politikasıyla ilçemizi tarımsal anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz. Burada yapacağımız fikir alışverişleri ilçemizin tarımsal anlamda kalkınmasına ışık tutacaktır. Tarım Zirvesi'nde Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz. Burada yapacağımız fikir alışverişleri ilçemizin tarımsal anlamda kalkınmasına ışık tutacaktır" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Mehmet Nuri Ersoy
Spor Sergen Yalçın Umut Meraş Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:06:32. #1.17#