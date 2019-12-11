DOSABSİAD ve BTÜ Ar-Ge için işbirliği yapacak
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
11.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:36
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com