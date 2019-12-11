DOSABSİAD ve BTÜ Ar-Ge için işbirliği yapacak

11.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:36

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.