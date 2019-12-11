Haberler » Ekonomi » DOSABSİAD ve BTÜ Ar-Ge için işbirliği yapacak - Ekonomi

DOSABSİAD ve BTÜ Ar-Ge için işbirliği yapacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

11.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:36
DOSABSİAD ve BTÜ Ar-Ge için işbirliği yapacak

Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. , Demirtaş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler