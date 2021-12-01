Doruk Küçüksaraç kimdir? Merkez Bankası'ndan ayrılan Doruk Küçüksaraç kaç yaşında, nereli, hangi pozisyondaydı?

Doruk Küçüksaraç kimdir? Doruk Küçüksaraç neden istifa etti? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak görev alan Doruk Küçüksaraç'ın görevden ayrıldığı iddia edildi. Bloomberg HT'nin iddiasına göre Doruk Küçüksaraç'ın yerine Hakan Er atandı.

DORUK KÜÇÜKSARAÇ KİMDİR?

Doruk Küçüksaraç hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Tcmb Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

YERİNE HAKAN ER ATANDI

Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Haber de Küçüksaraç'ın ayrılığının sebebine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

2019'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

EKİM AYINDA 3 ÜYE GÖREVDEN ALINMIŞTI

3 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş koltuklarından olmuştu. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak atanmıştı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna getirilmişti.

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