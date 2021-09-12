Dortmund maçı öncesi Beşiktaş revire döndü! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da oynayamayacak
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. Vida en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak, tedavi ve antrenman eksiğinin kapatılmasıyla bu süreç 6 haftayı bulacak. Yeni Malatya maçında sakatlanan N'Koudou'nun durumu ise ciddi değil. Dortmund maçında Forma giyebilecek.
Vida ve Teixeira, Dortmund maçında yok. Hırvat savunmacı Vida'nın durumu ciddi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında forma giyebilecek.
VİDA'DAN KÖTÜ HABER
21 günde Avrupa'da ve ligde kritik 7 maça çıkacak Kara Kartal'da Vida'nın sakatlığı moralleri altüst etti. Savunmanın komutanı Vida, en az 3 hafta yok. Tedavi ve kondisyon yüklemesiyle bu süreç 6 haftayı bulacak.
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