Dortmund maçı öncesi Beşiktaş revire döndü! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da oynayamayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dortmund maçı öncesi Beşiktaş revire döndü! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da oynayamayacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Dortmund maçı öncesi Beşiktaş revire döndü! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da oynayamayacak

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. Vida en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak, tedavi ve antrenman eksiğinin kapatılmasıyla bu süreç 6 haftayı bulacak. Yeni Malatya maçında sakatlanan N'Koudou'nun durumu ise ciddi değil. Dortmund maçında Forma giyebilecek.

Vida ve Teixeira, Dortmund maçında yok. Hırvat savunmacı Vida'nın durumu ciddi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında forma giyebilecek.

Dortmund maçı öncesi Beşiktaş'ta yıkım! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da forma giyemeyecek

VİDA'DAN KÖTÜ HABER

21 günde Avrupa'da ve ligde kritik 7 maça çıkacak Kara Kartal'da Vida'nın sakatlığı moralleri altüst etti. Savunmanın komutanı Vida, en az 3 hafta yok. Tedavi ve kondisyon yüklemesiyle bu süreç 6 haftayı bulacak.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum

Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum

 Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı

Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan Tanju Özcan
Magazin Amelia Hamlin Ece Üner Beren Saat
Spor Marcao Devlet Bahçeli
Tüm Haberler Hava Durumu Amelia Hamlin Mergim Berisha Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dortmund maçı öncesi Beşiktaş revire döndü! Vida'nın sakatlığı ciddi, Teixeira da oynayamayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 13:43:34. #1.11#