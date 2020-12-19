Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi

Union Berlin maçında ağları havalandırmayı başaran Borussia Dortmund'un 16 yaşındaki futbolcusu Youssoufa Moukoko, Almanya Bundesliga'nın en genç gol atan futbolcusu oldu. Bu unvanı 5 gün önce Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, elde etmişti.

Alman devi Borussia Dortmund'un gelecek vaadeden 16 yaşındaki futbolcusu Youssoufa Moukoko, Union Berlin'e attığı golle Bundesliga tarihine geçti. Moukoko, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en genç futbolcu unvanının da yeni sahibi olmuştu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında rakip ağları havalandırmayı başaran Moukoko, Almanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu. 20 Kasım 2004 tarihinde doğan Kamerun asıllı Alman futbolcu 16 yıl 28 günlük.

KIRDIĞI REKOR 5 GÜNDE EL DEĞİŞTİRDİ

Bundesliga'da bu rekor 5 gün önce Bayer Leverkusen'li Florian Wirtz tarafından kırılmıştı. 13 Aralık 2020 tarihinde oynanan Leverkusen'in 4-1 kazandığı Hoffenheim maçında takımının 3. golünü atan Wirtz, 17 yıl 1 ay 3 günlüktü.

NURİ'NİN REKORU 15 YIL ELİNDE TUTMUŞTU

Şimdilerde ülkemizde Antalyaspor forması giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, bu alanda 15 yıl boyunca rekoru elinde bulundurdu. Nuri Şahin, Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 26 Kasım 2005 tarihinde oynanan ve 17 yıl 2 ay 21 günlükken çıktığı Nurnberg maçında attığı golle Bundesliga'nın en genç gol atan futbolcusu olmuştu.

DORTMUND KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında oynanan maçta Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu ve ligde oynadığı son 5 maçta 3. yenilgisini almış oldu.