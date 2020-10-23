Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı
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Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı

23.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:10

Almanya Bundesliga'da haftasonu oynayacağı Schalke 04 derbisinin hazırlıklarını sürdüren Borussia Dortmund'da yıldız futbolcu Emre Can koronavirüse yakalandı.

Bundesliga devi Borussia Dortmund, yapılan testler sonucunda Emre Can'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun semptom taşımadığı ve test sonucu belli olduktan sonra karantinaya alındığı duyuruldu.

DERBİDE OYNAYAMAYACAK

Türk asıllı Alman milli oyuncu, Dortmund'un Ruhr derbisinde Schalke ile 24 Ekim 19:30'da oynayacağı maçta sahada olamayacak.

Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı

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