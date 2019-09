Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz yayınlayan kanallar)

17.09.2019 14:25

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. F grubunda Borussi Dortmund, Barcelona'yı ağırlıyor. Futbolseverler, merakla beklediği Dortmund - Barcelona maçını şifresiz canlı yayınlanayan kanalları araştırıyorlar. Peki, Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça dair detaylar, yayınlayan kanallar...

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunda Borussia Dortmund ile Barcelona, Signal-Iduna-Park'ta karşılaşacaklar. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Ovidiu Hategan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Octavian Şovre ile Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın Türkiye yayıncısı beIN Sports. Bu karşılaşmayı yayınlayan diğer ulusal kanallar ise şunlar;

DORTMUND - BARCELONA MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, Stö? 2 Sport 3, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

DORTMUND - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Reus, Sancho, Brandt, Alcacer.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, de Jong, Anssumane Fati, Griezmann, Suarez.

DORTMUND - BARCELONA REKABETİ

Borussia Dortmund ve Barcelona tarihlerinde üçüncü kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 1997/98 sezonunda iki ayaklı oynanan Avrupa Süper Kupası'nda karşılaşmış, Barcelona ilk maçı kazandıktan sonra (2-0) ikinci maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı (1-1).

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 14 maçtır yenilmeyen Barcelona (10G 4B), bu turnvuadaki son 28 grup maçının sadece birini kaybetti (21G 6B).

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi (2B 4M).

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE F GRUBU

Kura çekimi sonrasında Şampiyonlar Ligi F grubunda Borussia Dortmund, Barcelona, İnter Milan ve Slavia Prag mücadele edecek. İlk haftada İnter, Slavia Prag'ı konuk ederken Barcelona, Dortmund'a gidecek. 2 Ekim'de oynanacak 2. hafta karşılaşmalarında ise Slavia Prag, Dortmund'u konuk ediyor. İnter Milan ise Barcelona'ya gidecek. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nin takım değeri olarak sıralamasının en altında bulunuyor.