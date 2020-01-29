Dört Grand Slam kupası karşı karşıya: Simona Halep - Garbine Muguruza

29.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:14

Sezonun ilk Grand Slam’İ Avustralya Açık’ta kadınlarda tüm çeyrek final maçları noktalandı. Dün, Ash Barty ile Sofia Kenin yarı finalde eşleşmişti. Diğer yarı finalin tarafları ise bu sabah oynanan maçlar sonucunda öğrendik.

Anne Kontaveit’i mağlup eden 2018 Roland Garros ve 2019 Wimbledon şampiyonu Simona Halep, yarı final vizesi aldı ve rakibini beklemeye koyuldu. Halep’in rakibi ise, Anastasia Pavlyuchenkova’yı geçen 2015 Wimbledon ve 2016 Roland Garros şampiyonu Garbine Muguruza oldu.

Halep, Muguruza’ya göre 2019’u daha iyi geçirdi. Wimbledon’ı kazanmasının yanı sıra Roland Garros’ta çeyrek finale dek yükselmişti. İspanyol Muguruza ise Avustralya Açık ve Roland Garros’ta dördüncü tura kadar çıkmış, Wimbledon ve Amerika Açık’a ise ilk turda veda etmişti.

Bu iki raket, daha önce beş kez karşı karşıya geldi. Beş maçın üçünü Muguruza, ikisini ise Halep kazandı. Bir maç ise, Halep'in sakatlık nedeniyle mücadeleden çekilmesi nedeniyle oynanamamıştı. İkilinin arasındaki maçlara detaylı bakalım:

Organizasyon

Aşama

Kazanan

Skor

2018 Roland Garros

Yarı final

Simona Halep

2-0

Doha

Yarı final

Garbine Muguruza

Halep, sakatlık nedeniyle çekildi.

Cincinnati Masters

Final

Garbine Muguruza

2-0

Stuttgart

Son 16

Simona Halep

2-1

Fed Kupası

Grup aşaması

Garbine Muguruza

2-0

Wuhan

Son 32

Garbine Muguruza

2-1

Halep - Muguruza maçı yarın (30 Ocak Perşembe) 08:15'te oynanacak. Karşılaşmayı Eurosport 1'den izleyebilirsiniz.