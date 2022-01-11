Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
TFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası, ardından Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ın limitinin Fenerbahçe ve Galatasaray'dan az olması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası transfer döneminde takımların harcama limitlerini belirledi. Zirvenin tepesinde 667 milyon lira ile Fenerbahçe yer alırken, 662 milyon lira Galatasaray takip etti.
BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTTI
3 kupayı da müzesine götüren Beşiktaş'a Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha az limit açıldı. Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan da önemli pay almıştı.
Dört büyüklerin limitleri:
Fenerbahçe - 667 M ₺
Galatasaray - 662 M ₺
Beşiktaş - 552 M ₺
Trabzonspor - 387 M ₺
Genel tablo şöyle:
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet