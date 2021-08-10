Dört büyük kulüp batıyor! Borçlar korkunç seviyeye ulaştı
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Dört büyük kulüp batıyor! Borçlar korkunç seviyeye ulaştı

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Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor adeta bataklığın dibinde. KAP'a yapılan açıklamalara göre dört kulübün toplam borcu 17,38 milyar TL'ye ulaştı. Sırasıyla en borçlu kulüpler; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor.

KAP'ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

Dört büyük kulüp batıyor! Borçlar korkunç seviyeye ulaştı

BEŞİKTAŞ'IN DA DURUMU KRİTİK

Fenerbahçe'yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

Dört büyük kulüp batıyor! Borçlar korkunç seviyeye ulaştı

ASLAN, EZELİ RAKİPLERE GÖRE DAHA İYİ

Galatasaray'ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira. Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

TRABZONSPOR KURTARILABİLİR

İstanbul'un üç kulübüne oranla Trabzonspor'un daha az borcu bulunuyor. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.???????

Dört büyük kulüp batıyor! Borçlar korkunç seviyeye ulaştı
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Haber Yorumları (1)
KADİR YANAR: Hem batiyorlar hemide olmayan paraynan transfer yapiyorlar tabi bizim devlet borclari silecek kimin parasiynan milletin tam Mafia
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500
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