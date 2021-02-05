Doping kurallarını ihlal eden eski Barcelona'lı Andre Onana, 12 ay men cezası aldı
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Doping kurallarını ihlal eden eski Barcelona'lı Andre Onana, 12 ay men cezası aldı

05.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:37

UEFA Disiplin Kurulu, doping kurallarını ihlal eden Ajax'ın 24 yaşındaki kalecisi Andre Onana'ya 12 ay men cezası verdi. Onana, 2015 yılında Barcelona'nın altyapısından Ajax'a transfer olmuştu.

Yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan Ajax'lı kaleci Andre Onana'nın cezası belli oldu.

UEFA Disiplin Kurulu, 24 yaşındaki kaleciye 12 ay süreyle futboldan men etti. 30 Ekim'de yapılan kontrol sırasında 24 yaşındaki kalecinin idrarında Furosemide ilacı tespit edilmişti.

Bu gelişmenin ardından CAS'a başvuracağını ve karara itiraz edeceğini duyurdu.

BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

2015 yılında Barcelona 19 Yaş Altı takımından Ajax'a dahil olan Andre Onana, Hollanda ekibinin bu sezon Hollanda Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 maçta kalesini korudu.

Doping kurallarını ihlal eden eski Barcelona'lı Andre Onana, 12 ay men cezası aldı
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