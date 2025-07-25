Donnarumma'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Ancak PSG, bu kritik süreci son dakikaya bırakma niyetinde değil. Kulübün sportif danışmanı Luis Campos, olası bir ayrılık durumunda kaleyi devralacak yeni bir isim üzerinde yoğunlaştı. Peki, Donnarumma Galatasaray'a geliyor mu?

DONNARUMMA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Fransız futbol devi Paris Saint-Germain'de Gianluigi Donnarumma ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri şu sıralar çıkmaza girmiş durumda. Bu gelişme, Galatasaray için önemli bir fırsat yaratabilir.

CİMBOM'DAN STRATEJİK HAMLE

Galatasaray, PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma için resmi bir teklif hazırlığında. Sözleşme yenileme sürecinde yaşanan tıkanıklığı avantaja çevirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Donnarumma'yı kadrosuna katma hedefiyle çalışmalara başladı.

MÜZAKERELER TIKANDI

Fransız medyasına göre taraflar yaklaşık bir yıldır masada ancak henüz ortak bir noktada buluşulabilmiş değil. PSG yönetimi, Kylian Mbappé'nin Real Madrid'e bonservissiz gitmesiyle yaşanan sarsıntıyı Donnarumma konusunda tekrar yaşamak istemiyor.

KONTRAT 2026'DA BİTİYOR

Donnarumma'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Ancak PSG, bu kritik süreci son dakikaya bırakma niyetinde değil. Kulübün sportif danışmanı Luis Campos, olası bir ayrılık durumunda kaleyi devralacak yeni bir isim üzerinde yoğunlaştı.

LUCAS CHEVALIER B PLANI

PSG'nin gündemindeki ilk alternatif, Ligue 1'in genç yıldızlarından Lille kalecisi Lucas Chevalier. 22 yaşındaki Fransız kaleci, hem istikrarı hem de yerli oyuncu statüsü ile ön plana çıkıyor. Ancak Chevalier'in PSG'ye transferi, milli takım kariyeri açısından riskli olabilir. 2026 Dünya Kupası öncesi ikinci kalecilik rolünü korumak isteyen genç file bekçisi, yedek kalma olasılığı ile karşı karşıya.

TEMSİLCİDEN GÜVEN MESAJI

Donnarumma'nın temsilcisi Enzo Raiola, sürecin uzun sürmesinden rahatsız olmadıklarını belirtti. Raiola, "Gianluigi dünyanın en iyi kalecisi. PSG, Liverpool, Arsenal ve Aston Villa maçlarında onun kurtarışları sayesinde Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Görüşmeler devam ediyor ve makul bir sürede anlaşma olabilir" ifadelerini kullandı.

SORUN MAAŞ POLİTİKASINDA

Ancak sorun sadece zamanla ilgili değil. PSG'nin önerdiği sabit maaş + performansa dayalı prim modeli, Donnarumma cephesinde kabul görmüyor. Bu da müzakerelerin tıkanmasının temel nedenlerinden biri.

GALATASARAY FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

PSG yönetimi, Donnarumma ile yolları ayırma riskini almak istemese de anlaşma sağlanamazsa Chevalier seçeneği ön planda tutuluyor. Önümüzdeki haftalarda bu konu Paris gündeminin en sıcak başlıklarından biri olacak. Öte yandan Galatasaray, bu krizi fırsata çevirip İtalyan file bekçisini renklerine bağlamayı hedefliyor.