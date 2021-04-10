Donk kırmızı kart gördü
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Donk kırmızı kart gördü

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Donk kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Fatih Karagümrük maçının 79. dakikasında kırmızı kart gördü.

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Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Fatih Karagümrük maçının 79. dakikasında kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayan Galatasaray'da Ryan Donk kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 75. dakikasında orta sahada Ryan Donk'un, Artur Sobiech ile girdiği iki mücadele sonrasında hakem Ali Palabıyık oyunu durduru. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Palabıyık, 79. dakikada Donk'a kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL

Donk kırmızı kart gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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