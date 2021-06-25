Dönerciler et fiyatlarından şikayetçi
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Dönerciler et fiyatlarından şikayetçi

Dönerciler et fiyatlarından şikayetçi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son günlerde tavuk ve kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarından dolayı döner sektörünün sıkıntı yaşadığını anlatan UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Kırmızı ve beyaz etteki fahiş fiyat artışı döner esnafının belini büktü.

Son günlerde tavuk ve kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarından dolayı döner sektörünün sıkıntı yaşadığını anlatan UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Kırmızı ve beyaz etteki fahiş fiyat artışı döner esnafının belini büktü. Özellikle tavuk etindeki piyasa belirsizliği fiyatlara yansıyor" dedi.

Artan et fiyatları döner sektörünü etkiledi. Tavuk ve kırmızı et fiyatlarının son günlerde fahiş olarak yükseldiğini söyleyen Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan yaptığı yazılı açıklamada "Pandemi durdu derken sektör aşırı zamlanan et fiyatları yüzünden durma noktasına geldi" dedi.

"Her sene Kurban Bayramı öncesi kısmen zamlanan et fiyatları bu sene zirve yaptı" diyen Mercan, "Kırmızı ve beyaz etteki fahiş fiyat artışı döner esnafının belini büktü. Özellikle tavuk etindeki piyasa belirsizliği fiyatlara yansıyor. Kesimler azalsa da artsa da, dolar düşse de çıksa da her gün gelen zamlardan döner esnafı nefes alamaz hale geldi. Dönerlik kemiksiz tavuk eti 20 TL.'yi buldu. İşletme maliyeti ve genel giderler üzerine konulduğunda bu rakam 26 TL.'ye ulaşıyor. Ayrıca kullanılan diğer sarf malzeme fiyatları da 1'e 5 zamlandı. Aynı içinden çıkılmaz durum kırmızı ettede yaşanıyor" dedi.

Mercan, "Uluslararası Döner Federasyonu olarak Devlet büyüklerimizden ve yetkililerden et fiyatlarındaki bu fahiş fiyat artışına çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu haksız zamların bilinçli olarak yapıldığını, ülke ekonomisini baltalamak amacına hizmet ettiğine inanıyoruz ve esnafımıza birlikte sahip çıkılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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