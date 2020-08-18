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Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi

NBA play-off ilk tur maçında Los Angeles Clippers, play-off ilk tur mücadelesinde Dallas Mavericks'ı 118-110 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi
18.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:38

NBA play-off ilk tur maçında Los Angeles Clippers, play-off ilk tur mücadelesinde Dallas Mavericks'ı 118-110 yenerek seride 1-0 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı ile oynarken, Dallas'ta da Luka Doncic'in 42 sayı ile mücadele etti.

NBA'de play-off heyecanı 4 karşılaşma ile başladı. İlk tur maçında milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Boston Celtics'e 109-101 mağlup oldu ve seride 1-0 geriye düştü. Philadelphia'da Furkan 7 dakika sürede aldığı maçta 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 16 ribaund ile double double yaparken, Tobias Harris 15 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ile mücadele etti. Boston'da ise Jayson Tatum 32 sayı, 13 ribaund ve Jaylen Brown 29 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarında oldu.

Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi

Los Angeles Clippers, play-off ilk tur mücadelesinde Dallas Mavericks'ı 118-110 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaund ve Paul George 27 sayı, 3 asist ile takımına katkıda bulundu. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 42 sayı, 9 asist ve 7 ribaundluk performansı yetmedi. Doncic ayrıca ilk play-off maçında 40 ve üzeri sayı atan ilk basketbolcu oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları:

Batı Konferansı

Denver Nuggets: 135 - Utah Jazz: 125

Los Angeles Clippers: 118 - Dallas Mavericks: 110

Doğu Konferansı

Toronto Raptors: 134 - Brooklyn Nets: 110

Boston Celtics: 109 - Philadelphia 76ers: 101 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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