Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Naksan Holding iştiraklerinden Royal Halı ve İplik AŞ bünyesinde bulunan Royal Halı ile Pierre Cardin Halı'nın yeni koleksiyonları, Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda sergilendi.

Naksan Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden katılımcılarla iş bağlantısı kurmak isteyen firmaları bir araya getiren fuarda, ilk kez 8 renk yerine Axminster tezgahı kullanılarak 16 renk olarak üretilen Royal Halı "Beykoz koleksiyonu" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Firmanın dikkat çeken koleksiyonlarından biri de el halısına en yakın makine halısı olan ve istenilen şekilde katlanılabilen "Altunizade" serisi oldu.

Pierre Cardin Halı'nın ise tasarım aşamasından, üretim aşamasına kadar özel olarak hazırlanan ve klasik desenlerden oluşan "Arles" koleksiyonu öne çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Royal Halı Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, fuarda tüm yeni koleksiyonlarının ilgi gördüğünü, Royal Halı'nın 6, Pierre Cardin Halı'nın 5 yeni koleksiyonuyla sezona oldukça iddialı bir giriş yaptıklarını belirtti.

Royal Halı olarak yeni yüksek teknoloji ürünü Axminster tezgahı ile 16 renk halı üreterek sektörde önemli bir teknolojik gelişim ve yeniliğin önünü açtıklarına işaret eden Koca, Gaziantep'te yıllık 6 milyon 500 metrekare üretim kapasitesine sahip tesislerinde 540 kişilik bir ekiple 4 binden fazla desende halı üretimi yaptıklarını ifade etti.

Koca, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiye olan yatırımlarının yanı sıra showroom ve bayi ağı yatırımlarını artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayış çerçevesinde yüksek kalite standartlarına sahip katma değerli, kaliteli ürün ve hizmet sunmaya devam edeceğiz. İç pazara olduğu kadar ihracata da ağırlık verdik. Domotex Fuarı'nda yurt içi kadar yurt dışı ziyaretçilerden de oldukça yoğun talep gördük. Şu anda 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız ikili görüşmelerle farklı ülkelerden gelen talepleri değerlendirip yeni pazarlarda yer almayı hedefliyoruz."