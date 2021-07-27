Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor'da
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Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor'da

Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor'da
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska'yı kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska'yı kadrosuna kattı.

misli.com Sultanlar Ligi'ni 5'nci sırada bitirerek Türkiye'yi Avrupa'da CEV Chalange Cup'ta temsil etmeye hazırlanan  Nilüfer Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve yabancı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden mavi yeşil beyazlı ekip, son olarak orta oyuncu mevkiine takviye yaptı. Nilüfer Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska'yı renklerine bağladı. 30 yaşında ve 1,87 cm boyundaki Belçikalı Milli sporcu kariyerine, ülkesinin Volley de Haan Takımı'nda başladı. Ardından ülkesinde Belgische SMS formasını giyen orta oyuncu, kariyerinin büyük bölümünü Polonya'da geçirdi. Sırasıyla Polonya Ligi'nde  Gwardia Wroclaw, Chemik Police, MKS Dabrowa Gornicza, Bielsko Biala formalarını giydi. İtalya'da Promoball Flero ve Filonttrono Pallavolo, Türkiye'de de Çanakkale Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formaları ile mücadele eden Sobolska, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi ekiplerinden CSM Targovişte de oynadı.


- Bursa
Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor'da
Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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