Galatasaray'ın kaleci listesinde Emiliano Martinez, Marcin Bulka, Andriy Lunin, İnaki Pena ve Dominik Kotarski yer alıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, PAOK forması giyen 25 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Kotarski'nin Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Dominik Kotarski kim, hangi takımlarda oynadı? Dominik Kotarski Galatasaray'a mı gelecek?

DOMİNİK KOTARSKİ KİM, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

27 Haziran 2022 tarihinde Yunanistan temsilcisi PAOK ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kotarski, kısa sürede takımın değişilmez kalecisi haline geldi. 2022-2025 döneminde Süper Lig, kupa ve Avrupa maçları dahil toplamda 135 karşılaşmaya çıktı. Performansıyla sadece takımının değil, ligin de en çok konuşulan kalecilerinden biri oldu.

2023-24 sezonunda PAOK'un Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında büyük rol oynayan Kotarski, sezonun en iyi kalecisi seçildi ve ligin en iyi 11'ine girmeyi başardı.

Alt yaş kategorilerinde Hırvatistan millî takım forması giyen Kotarski, 2017 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti ve turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesi 34 kişilik geniş kadroya davet edilse de nihai kadroda yer almadı. A millî takım formasını ilk kez 26 Mart 2024 tarihinde Mısır ile oynanan hazırlık maçında giydi. Nediljko Labrovic'in yerine ikinci yarıda oyuna girerek millî takım kariyerine resmen adım attı.

2024 yılı itibarıyla Hırvatistan A Milli Takımı ile 2 maça çıkan Kotarski, kalede güven veren bir performans ortaya koydu.

PAOK ile bu sezon 46 resmi maça çıkan Kotarski, söz konusu mücadelelerin 15'inde kalesini gole kapattı.

Oynadığı takımlar: