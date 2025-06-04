Dominik Kotarski kim, hangi takımlarda oynadı? Dominik Kotarski Galatasaray'a mı gelecek?

Dominik Kotarski kim, hangi takımlarda oynadı? Dominik Kotarski Galatasaray'a mı gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PAOK'un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski, Yunan basınına yaptığı açıklamada Galatasaray ile anlaştığını duyurdu. Peki, Dominik Kotarski kim, hangi takımlarda oynadı? Dominik Kotarski Galatasaray'a mı gelecek?

Galatasaray'ın kaleci listesinde Emiliano Martinez, Marcin Bulka, Andriy Lunin, İnaki Pena ve Dominik Kotarski yer alıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, PAOK forması giyen 25 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Kotarski'nin Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Dominik Kotarski kim, hangi takımlarda oynadı? Dominik Kotarski Galatasaray'a mı gelecek?

DOMİNİK KOTARSKİ KİM, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

27 Haziran 2022 tarihinde Yunanistan temsilcisi PAOK ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kotarski, kısa sürede takımın değişilmez kalecisi haline geldi. 2022-2025 döneminde Süper Lig, kupa ve Avrupa maçları dahil toplamda 135 karşılaşmaya çıktı. Performansıyla sadece takımının değil, ligin de en çok konuşulan kalecilerinden biri oldu.

2023-24 sezonunda PAOK'un Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında büyük rol oynayan Kotarski, sezonun en iyi kalecisi seçildi ve ligin en iyi 11'ine girmeyi başardı.

Alt yaş kategorilerinde Hırvatistan millî takım forması giyen Kotarski, 2017 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti ve turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesi 34 kişilik geniş kadroya davet edilse de nihai kadroda yer almadı. A millî takım formasını ilk kez 26 Mart 2024 tarihinde Mısır ile oynanan hazırlık maçında giydi. Nediljko Labrovic'in yerine ikinci yarıda oyuna girerek millî takım kariyerine resmen adım attı.

2024 yılı itibarıyla Hırvatistan A Milli Takımı ile 2 maça çıkan Kotarski, kalede güven veren bir performans ortaya koydu.

PAOK ile bu sezon 46 resmi maça çıkan Kotarski, söz konusu mücadelelerin 15'inde kalesini gole kapattı.

Oynadığı takımlar:

  • Jong Ajax 2017–2021
  • HNK Gorica 2021–2022
  • PAOK 2022–2025
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor

İmza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Tekirdağ'da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü

Müteahhite iş yerinde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.