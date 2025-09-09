Domenico Tedesco Galatasaray'a rakip oldu mu, Tedesco hangi maçlarda Galatasaray'la karşılaştı, maç sonuçları ne oldu?

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni bir dönemin startını verdi. Takımı devralan Domenico Tedesco'nun geçmişte Galatasaray'a rakip olup olmadığı, hangi müsabakalarda karşı karşıya geldikleri ve alınan skorlar merak konusu oldu.

TEDESCO İLE İKİ YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'yu Futbol A Takımı'nın başına getirdi. Kulübün resmi duyurusunda, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

GÖKHAN GÖNÜL YARDIMCISI OLDU

Sarı-lacivertli kulüp, açıklamanın devamında Domenico Tedesco'nun teknik ekibinde yardımcılık görevine eski futbolcu Gökhan Gönül'ün getirildiğini bildirdi.

TEDESCO GALATASARAY'A RAKİP OLDU MU?

Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile yalnızca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

• 24 Ekim 2018 – İstanbul (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

Sonuç : Galatasaray 0-0 Schalke 04

Tedesco'nun ekibi deplasmanda beraberlikle sahadan ayrıldı.

• 6 Kasım 2018 – Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

Sonuç : Schalke 04 2-0 Galatasaray

Goller : 4. dakikada Guido Burgstaller, 57. dakikada Mark Uth

Bu mücadelede Tedesco'nun takımı galibiyet elde etti.