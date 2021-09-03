Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü
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Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Ekonomi

- Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü Karacabey'in "kırmızı elmas"ına talep çok Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılayan Karacabey'de hasat sürüyor.

- Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Karacabey'in "kırmızı elmas"ına talep çok

BURSA - Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılayan Karacabey'de hasat sürüyor. Pazarda 2 liradan satılan salçalık domates tarlada 1 liradan, biber ise 2 ila 2,5 liradan satılıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, 'kırmızı elmas' olarak tabir ettiği salçalık domates hasadının sürdüğü tarlada incelemelerde bulundu. Ali Özkan, üretici ve satıcılarla bir araya geldiği incelemelerde, çeşitli konuları değerlendirme imkanı buldu. Çiftçiler, domates fiyatlarının 90 kuruş ile 1 lira arasında gezdiğine, biber fiyatlarının ise 2 ila 2,5 lira arası değiştiğine dikkat çekti. Üreticiler, Karacabey ve bölge çiftçisinin bu yıl büyük mutluluk yaşadığına değinerek, "Talep çok, talebe yetişemiyoruz. Fiyatlar bu sene beklenenin üstündeydi. Günümüz şartları için memnuniyet verici" ifadelerine yer verdi.

Çiftçinin yüzü gülecek

Başkan Ali Özkan ise yaptığı açıklamada,"Karacabey'in verimli topraklarında salçalık domates tarlasında hasat vaktindeyiz. Çalışmaları inceliyoruz. Salçalık domates, Karacabey için en önemli üretim kaynağı. 'Kırmızı elmas' olarak bilinen salçalık domates, bu yıl inşallah çiftçimizin yüzünü güldürecek. Salça fabrikalarına taahhütlü olarak ekilen ürünün kilo fiyatı 65 kuruş. Bununla birlikte serbest piyasada, rampalarda 95 kuruş civarında. Bu açıdan bakıldığında, bilhassa açığa ekim diye tabir edilen sistemi uygulayan çiftçilerimiz, bu fiyatlardan çok memnun. Geçen yıl bazı sıkıntılar yaşanmıştı ve Türk Şeker Fabrikası devriye girerek, fiyatların dip yapmasına mani olmuştu. Ama bu yıl, Ege ve Konya'da aşırı sıcaklar sebebiyle verim düşünce, buradaki ürünler tabiri caizse kapış kapış gidiyor. Karacabey'de yaklaşık 90 bin dekarlık üretim alanımız var. Fabrikalar, ürünleri temin etmek için verdikleri salça taahhütlerini yerine getirebilmek için bu sezonu en olumlu şeklide değerlendirmeye çalışıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi sözleşmeli fiyat 65 kuruş ve şu anda rampada 95 kuruş arasında seyreden durum söz konusu. Bu anlamda bakıldığında domates üreticimiz bu durumdan memnun diyebiliriz" dedi.

Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

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