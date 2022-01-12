DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ

BURSA (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yaklaşık 1500 rakımlı Kocayayla geçicinde kar yağışı nedeniyle Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşım sağlayan karayolu ağır vasıtalara kapatıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu ilçede etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının yanı sıra tipi nedeniyle İlçeden Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin aralıksız devam eden çalışmalarına rağmen tipi yolları kapatırken, görüş mesafesini de oldukça azaltıyor. Domaniç dağlarındaki kaynaktan su almaya gelen Şenol Açıl, kar yağışının kendilerini de etkilediğini belirterek, 'Domaniç dağlarından geçerken dağdan su almamak olmaz. Bizde su almak için uğramıştık ama bu kadar kar ve tipi olacağını düşünemedik. Domaniç dağına su alamaya gelecek olanlar zincirsiz gelmesinler' dedi.