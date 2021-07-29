Domaniç'te 2 bin 800 dönümlük ceviz bahçesi
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Domaniç'te 2 bin 800 dönümlük ceviz bahçesi

Domaniç'te 2 bin 800 dönümlük ceviz bahçesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç'e bağlı Yeşilköy'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ücretsiz fidan destekleriyle oluşturulan örnek ceviz bahçesini inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç'e bağlı Yeşilköy'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ücretsiz fidan destekleriyle oluşturulan örnek ceviz bahçesini inceledi.

Vali Çelik'e ziyareti için teşekkür eden yetiştirici Hilmi Aslan, 65 ağaçtan yılda yaklaşık 1,5 ton ceviz elde ettiğini söyledi.

Gelir getirici türlerle vatandaşın gelir seviyesini artırmayı amaçladıklarını belirten Vali Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ücretsiz fidan destekleriyle Domaniç'te 2 bin 800 dönüm ceviz bahçesi kurulduğunu ve yılda 400 ton ürün elde edildiğini kaydetti.

Vali Çelik'e Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şimşek ile Mehmet Arif Varol ile İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık eşlik etti. - KÜTAHYA

Domaniç'te 2 bin 800 dönümlük ceviz bahçesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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