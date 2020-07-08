Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, başarılı stoper Domagoj Vida'dan kötü haber geldi. Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş Kulübü'ne 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hırvat oyuncunun menajeri, 1.5 milyon euroluk (11 milyon TL) geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi.

BURAK VE NECİP'İN DE İHTAR GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Beşiktaş'ta daha önce Burak Yılmaz ve Necip Uysal gibi tecrübeli isimlerin de kulübe ihtarname çektiği iddia edilmişti.