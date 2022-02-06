Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la puanları paylaştı
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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran siyah-beyazlılar, puanını 37'ye yükseltirken 7. sırada yer aldı. Antalyaspor ise kazanamama serisini 8 maça çıkardı ve 17. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla başlayan iki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ GOL FIRSATLARINI CÖMERTÇE HARCADI
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken ikinci yarı, Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar özellikle maçın son bölümlerinde girdiği fırsatları cömertçe harcadı ve 1 puana razı oldu.
ANTALYASPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİREMEDİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti ve 6. sıradaki Fenerbahçe'nin ardından 7. sıraya yerleşti. Küme düşme potasında bulunan Antalyaspor ise galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken 25 puanla 17. sırada yer aldı.