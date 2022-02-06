Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la puanları paylaştı

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla başlayan iki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ GOL FIRSATLARINI CÖMERTÇE HARCADI

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken ikinci yarı, Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar özellikle maçın son bölümlerinde girdiği fırsatları cömertçe harcadı ve 1 puana razı oldu.

ANTALYASPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİREMEDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti ve 6. sıradaki Fenerbahçe'nin ardından 7. sıraya yerleşti. Küme düşme potasında bulunan Antalyaspor ise galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken 25 puanla 17. sırada yer aldı.

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