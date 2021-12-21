Doların çakılmasıyla Yiğit Bulut kur spekülatörlerini hedef aldı: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler

Ekonomideki gelişmeler sonrasında rekor üstüne rekor kıran dolar/ Tl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında duyurduğu TL mevduata kur farkı sistemiyle birlikte 18,43 seviyelerinden 12 liraya kadar çakıldı.

"TÜRKİYE'DE 'KUR RİSKİ' MESELESİ SONA ERMİŞTİR"

Doların neredeyse her gün rekor yenilediği dönemde sessiz kalması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, doların çakılmasıyla birlikte sessizliğini bozdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweet'ini alıntılayarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşam açıkladığı yeni paradigma ile Türkiye'de "Kur riski" meselesi sona ermiştir. Konu kapanmıştır. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

"SPEKÜLASYONA GİRENLERİN ZARARI YÜZDE 40'A ULAŞTI"

Bu paylaşımının ardından bir tweet daha atan Bulut, kur spekülatörlerini hedef aldı. Kurları yukarı çekme amaçlı spekülasyona giren bazı kurum ve gerçek kişilerin zararının yüzde 40'a ulaştığını ve daha artacağını öne süren Bulut, "Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler" ifadesini kullandı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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