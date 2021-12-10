Dolar ve euroyu solladı! Son 5 yılda en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu

Araba fiyatları dur durak bilmiyor. Yüksek fiyatlara rağmen satışlar da hız kesmiyor. Gelişmiş ülkelerde kullanıldıkça değer kaybeden arabalar, Türkiye'de eskidikçe prim yapıyor. En iyi yatırım aracı haline gelen arabayla ilgili çarpıcı istatistikleri Haber türk yazarı Abdurrahman Yıldırım, köşe yazısında paylaştı. Salgından önce dünyada araba fiyatlarında artış olmadığını son 1 yılda araba fiyatlarının yüzde 31 yükseldiğine dikkat çekti.

"OTOMOBİL ALANLAR DÖVİZ ALMIŞ OLUYOR"

Türkiye'deki fiyatların ise döviz kuruna bağlı olduğuna değinen Yıldırım, "Otomobil ithalatı dolar ve euro ile yapıyoruz. Yurt içindeki üretimi de, işçilik hariç büyük ölçüde dövize endeksli gerçekleştiriliyor. Sonuçta otomobil fiyatlarında, dünya fiyatı artışından daha çok, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş etkili oluyor. Tablo böyle olunca aslında otomobil alanlar sanki dolar veya euro da satın almış oluyorlar. " ifadelerine yer verdi.

OTOMOBİL FİYATLARI, DOLAR VE EUROYU SOLLADI

Yıldırım, doların bir yılda yüzde 34, 5 yılda yüzde 226 arttığını, euronun ise bir yılda yüzde 29, 5 yılda yüzde 244 arttığını söyledi. Yıldırım'ın TÜİK verilerinden yararlanarak aktardığı bilgiye göre, dizel otomobillerin fiyatı bir yılda yüzde 47, son 5 yılda yüzde 393 yükseldi. Benzinli otomobillerin fiyatı bir yılda yüzde 77, 5 yılda ise yüzde 441 arttı. Böylece otomobil fiyatları en çok kazandıran finansal yatırım araçları sollayıp geçti.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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