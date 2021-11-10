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Dolar 9,78 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 9,78 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,3060'tan, sterlin ise 13,2430'dan satılıyor.

Dün en düşük 9,6605 ve en yüksek 9,7358 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,7308'den tamamladı.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 9,7780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,14 değer kazanarak 11,3060'tan, sterlin de yüzde 0,42 artışla 13,2430'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,1560'tan alıcı buluyor.

PİYASADA SON DURUM

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dünkü düşüşünün neredeyse tamamını telafi ederek tekrar yüzde 1,48'e çıkmasının küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.

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