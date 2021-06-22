Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,75 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,42'den, sterlin ise 12,16'dan alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,76'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 11.05 itibarıyla 8,75'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL, 10,42'den, sterlin/TL ise 12,16'dan satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve iki Fed üyesinin bugün yapacakları konuşma öncesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin Fed'in toplantı kararından bu yana yaşanan kayıplarını kısmen telafi ettiklerini söyledi.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Dolar endeksinin önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran analistler, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi. Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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