Tarihi zirveye koşan dolar 8,75'ten işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi zirveye koşan dolar 8,75'ten işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Haftaya yükselişle başlayan dolar, tarihi zirvesi olan 8,81'e çok yaklaştı. Şu sıralar dolar 8,75'ten işlem görürken, euro 10,40'tan, sterlin ise 12,10'dan alıcı buluyor.

Cuma günü 8,7520 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,7418'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,7514'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 10,4048'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 12,1005'ten satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92,4 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR ECB VE FED'E ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tutumunun gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşturduğu satış baskısının devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini söyledi. Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile Fed üyelerinin yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 92 seviyesinin destek, 93,1'in ise önemli direnç olarak izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tarihi zirveye koşan dolar 8,75'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Muharrem İnce Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Bergen Seda Sayan Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gareth Bale Şenol Güneş Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi zirveye koşan dolar 8,75'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:24:18. #1.16#

title