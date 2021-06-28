Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,72'den işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,72'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Geçen hafta 8,80 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,72'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,42'den, sterlin ise 12,16'dan alıcı buluyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket ederek 8,8012 ile tarihi yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 8,7659'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,7238'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,4267'den, sterlin/TL yatay seyirle 12,1626'dan satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, doların yeni haftaya küresel para birimleri karşısında düşüşle başladığını söyledi. Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,72'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
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