Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Güne düşüşle başlayan dolar 8,68 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,26, sterlin ise 11,97 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 8,6920'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,6764'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2618'den, sterlin/TL de 0,2 değer kaybıyla 11,9707'den satılıyor.

KORONA PİYASALARDA ETKİLİ

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 92,53 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyrin gözlemlendiğini belirtti.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, ABD'de ise Fed'in toplantı tutanakları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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