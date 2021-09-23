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Dolar/TL 8,67 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,67 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,67 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 8,6537 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,6690 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,34 artışla 10,1540'tan, sterlin/TL de yüzde 0,33 yükselişle 11,8270'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 93,20 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1716'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından döviz piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer ekonomideki gelişim beklenildiği gibi devam ederse, Komite yakında varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebilir." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Dolar/TL 8,67 seviyelerinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor
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Haber: Dolar/TL 8,67 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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