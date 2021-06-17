Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,61 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,31'den, sterlin ise 12,06'dan alıcı buluyor.

Piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki toplantısında politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gidilmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları beklentilerden "şahin" olarak değerlendirildi. Fed'in enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi ile 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısındaki yükseliş, doların, emtia ve diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle dün güne 8,55 seviyelerinden başlayan ve 8,4964'e kadar gerileyen dolar/TL, Fed toplantısının ardından uluslararası piyasalarda yükselişe geçerek günü yüzde 0,6 artışla 8,6071'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürürken, saat 10.25 itibarıyla 8,6155'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,3147'den, sterlin/TL 12,0670'den satılıyor. Dolar endeksi, dün Fed açıklamaları öncesi bulunduğu 90,5 seviyelerinden hızla yükselerek günü 91,1'den tamamlarken, bugün de 91,5 dolaylarında hareket ediyor.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Analistler, enflasyon endişelerinin artık Fed'in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğuna işaret ederek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını vurguladı. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 91 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 91,7'nin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:33:19. #1.14#

title