Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 8,6276 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 8,6370 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,1380'den, sterlin/TL de 11,7970'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 93,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1730'dan işlem görüyor.