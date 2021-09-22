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Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,63 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,13'ten, sterlin ise 11,79'dan alıcı buluyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 8,6276 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 8,6370 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 10,1380'den, sterlin/TL de 11,7970'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 93,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1730'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararları öncesinde döviz piyasalarında sakin bir seyrin dikkati çektiğini söyledi. Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor. Bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayan analistler, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi. Analistler, bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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