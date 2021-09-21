Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 8,6725 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 8,63 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,13'ten, sterlin/TL ise 11,81den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 93,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1730'dan işlem görüyor.

PİYASALAR ÇİN'DEN GELECEK HABERLERE ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda kısmen azalan risk algısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını bildirdi. Bugün, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkilemeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti.