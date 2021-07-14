Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor

Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,17'den, sterlin ise 11,94'ten alıcı buluyor.

Dün 8,5840 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla toparlanan dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,62'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 8,62'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 10,17'den, sterlin/TL ise 11,94'ten satılıyor. Dün 92,8 seviyelerine çıkan dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 92,6 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görse de 1,1795 seviyesine çıktı.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

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Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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