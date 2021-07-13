Güne düşüşle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,23'ten, sterlin ise 11,96'dan alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve 8,6218 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8,6409'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,6210'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2350'den, sterlin/TL de 0,3 değer kaybıyla 11,9610'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 92,3 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1859'dan işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, sanayi üretim endeksinin mayısta yıllık yüzde 40,7, aylık 1,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor
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