Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten satılıyor
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Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten satılıyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,37, sterlin ise 12,05'ten satılıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor. Dün gün içinde 8,3010 sınırına kadar gerileyen ve yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişe geçerek 8,4826'yı gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,4678'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,5430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 artışla 10,3760'tan, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 12,0590'dan satılıyor.

NATO BİLDİRİSİ ETKİLİ OLDU

Dolar endeksi, dün günü 90,5 ile yatay tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 90,3 seviyelerinde hareket ediyor. Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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