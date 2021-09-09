Dolar/TL 8,50 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,50 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,4 artışla 8,4731 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,5040 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,60 artışla 10,0740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,48 değer kazancıyla 11,7220'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 92,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1820'den işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları sonrası dolar kurunun gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Dolar endeksinde 93 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısından çıkacak kararlar ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, uygulamada olan bazı tahvil alım programlarının azaltılmasına yönelik adım veya yönlendirmelerin takip edileceğini kaydetti.

Dolar/TL 8,50 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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