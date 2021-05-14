Dolar/TL, 8,49 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 8,49 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 8,49 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,49 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,49 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,5035'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,4930'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 10,2855'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 11,9485'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 90,55 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2107'den alıcı buluyor.

Analistler, enflasyonist endişelerin tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığı artırmaya devam ettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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