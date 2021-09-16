Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,44 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,97'den, sterlin ise 11,70'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,4208 ve en yüksek 8,4611 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 8,4353'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,4410 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,9738'den, sterlin/TL ise 11,7012'den satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 92,6 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1790'dan işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini, bu durumun dolara olan talebi artırdığını söyledi. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bir süredir 92,3-92,8 bandında seyreden dolar endeksinin bundan sonraki yön tayininde kırılma yönünün önemli olacağını bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Dolar 8,44 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar 8,44 seviyelerinden işlem görüyor

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Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
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