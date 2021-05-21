Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Güne yükselişle başlayan dolar, 8.37 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10.24'ten, sterlin ise 11.89'dan satılıyor.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,3798'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Yeni güne yükselişle başlamasının ardından dolar, saat 11.20 itibarıyla 8,37'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro yatay bir seyirle 10,24'ten, sterlin ise önceki kapanışın hemen altında 11,8930'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 89,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 artışla 1,2233'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6350 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Analistler, enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamamasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) net bir sözlü yönlendirme yapmasını zorlaştırdığını ifade etti. Bu noktada bugün Fed'in San Francisco, Atlanta, Richmond ve Dallas şubeleri yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da bugün yapacağı konuşma yapacağını bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
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