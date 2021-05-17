Dolar/TL, 8,36 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 8,36 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,36 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,36 seviyelerinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,4600'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 8,3560'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 1,2 düşüşle 10,1520'den, sterlin/TL yüzde 1,2 azalışla 11,7940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 90,38 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2136'dan alıcı buluyor.

Analistler, enflasyonist endişelerin, politika yapıcıların açıklamaları ve emtia fiyatlarındaki gerilemeyle kısmen törpülenmesinin, gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi.

Yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

Dolar/TL, 8,36 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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Dolar/TL, 8,36 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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