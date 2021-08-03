Üst üste 5 gündür düşen dolar, 8,31'den işlem görüyor
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Üst üste 5 gündür düşen dolar, 8,31'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, düşüşünü üst üste beşinci işlem gününe taşımasının ardından 8,31 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,89'dan, sterlin ise 11,59'dan alıcı buluyor.

Dün, en düşük 8,3320'yi gören dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 8,3539'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından 8,2950 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Kur saat 11.10 itibarıyla 8,32'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,89'dan, sterlin/TL ise 11,59'dan alıcı buluyor. Analistler, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydederek, yurt içinde açıklanan enflasyon verileri sonrası sıkı para politikasının devam edeceğine yönelik beklentilerin Türk lirasını desteklediğini ve doların düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıdığını söyledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 18,95 artarak beklentileri aştı. Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Üst üste 5 gündür düşen dolar, 8,31'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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