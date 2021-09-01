Dolar 8,28'le son 3 ayın en düşük seviyesini gördü
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Dolar 8,28'le son 3 ayın en düşük seviyesini gördü

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, büyüme verisinin ardından 8,28 ile yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur şu sıralar 8,30'dan işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,8 azalışla 8,3166 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugün açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 21,7 ile tarihi bir artışa işaret etmesinin ardından 8,2860'la 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü ve saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 8,3010 seviyesinde dengelendi.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 9,8164'ten, sterlin/TL ise 11,4356'dan satılıyor. Dolar endeksi ise dün 92,5 seviyesini test etmesinin ardından bu bölgeden gelen tepkiyle yükselişe geçerek 92,68 seviyesine çıkarken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1803'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dolar/TL'deki üç haftalık düşüş eğilimi sonrası 8,30'un altının test edildiğine dikkati çekerek, söz konusu seyrin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası vurgusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında sağlanan ilerleme, artan turizm gelirleri ve büyüme beklentileri ile desteklendiğini ifade etti.

Bugün açıklanacak ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini dile getiren analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerinin yatırımcı ve ekonomistlerle gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, dolar endeksinde 92,5 aşağı yönlü kırılması halinde 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Dolar 8,28'le son 3 ayın en düşük seviyesini gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Büyüme rakamları açıklandı (1)
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Dolar 8,28'le son 3 ayın en düşük seviyesini gördü - Haberler Ekonomi
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