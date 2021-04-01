Güne düşüşle başlayan dolar 8,18'den işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,18'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,18 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,65'ten, sterlin ise 11,33'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,2247 ve en yüksek 8,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,2489'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 8,1855'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,6532'den, sterlin/TL de 11,3349'dan satılıyor. Dolar endeksi dün 93,4 ile son 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 93,3 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi de 1,1730 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, dolar endeksinin analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 92 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından son 10 gündür yükseliş trendinde bulunduğunu, bu durumun özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki oynaklığın da bu baskıyı artırdığını söyledi. Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yansımalarının da kurların seyrinde etkili olduğuna işaret eden analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,18'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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